SCHWERTBERG. Im Bezirk 03 - Unteres Mühlviertel sind mehrere starke und sehr aktive Vereine ansässig. Dazu gehört der ASKÖ Schwertberg.

Der ASKÖ Schwertberg wurde 1962 gegründet und hat aktuell 40 Mitglieder. Davon sind 12 aktive Schützen, 20 Pensionisten und 8 unterstützende Mitglieder.

Der Verein verfügt über eine Stocksporthalle mit 4 Bahnen, die immer gut ausgebucht sind.

Die aktiven Stockschützen trainieren immer am Dienstag ab 17.30 Uhr, am Montag Nachmittag trainieren die Pensionisten, die auch jeden 1. Montag im Monat ein Turnier veranstalten, an dem 16 bis 20 Schützen teilnehmen.

Jedes Jahr veranstaltet der ASKÖ Schwertberg im Jänner eine Ortsmeisterschaft mit 27 Mannschaften. Im April ein Sparvereinsturnier mit ca. 7 Mannschaften und im Mai oder Oktober ein Hobby Turnier mit 9 Mannschaften und ein DUO Turnier ebenfalls mit 9 Mannschaften. Das Vereinspokalturnier findet im September mit 36 Mannschaften statt.

Im Jahr 2019 gelang den Schützen der Aufstieg in die Landesmeisterschaft der Herren. Aufgrund der Coronaproblematik wurde diese dieses Jahr nicht ausgetragen, sondern auf das nächste Jahr verschoben. Die Start-/Steherlisten und die Gruppeneinteilung bleibt für Sommer 2021 aufrecht.

Die Stockschützen des ASKÖ Schwertberg kümmern sich sehr gut um ihre Anlage. Der Außenbereich der Stocksporthalle wurde auf drei Seiten mit gedämmten Sandwichplatten renoviert und auch im Stockschützen-Stüberl wurde einiges erneuert oder neu angeschafft, sodass die Schützen nach ihrer sportlichen Aktivität gemütlich im Warmen das erfolgreiche Training besprechen können.

Kontakt: Koppler Ewald und Wurm Franz

Wer Interesse am Stocksport hat und es ausprobieren möchte, ist eingeladen an einem Training teilzunehmen.

Stock Heil!