St. Pantaleon/Erla. Am 18.07.2020 veranstaltete der SC St. Pantaleon/Erla ein internationales Duo Turnier in der Stocksporthalle St. Valentin. Von Weit und Breit kamen die 9 Duo-Mannschaften angereist und lieferten sich einen harten Kampf.

Der Bezirk 03 – Unteres Mühlviertel wurde bei diesem Turnier durch Johann Schibani vom ASKÖ Ried in der Riedmark vertreten, der eine Spielgemeinschaft mit Rainer Dirschl vom ASK St. Valentin hatte. Die Beiden erreichten einen erfolgreichen 2. Platz mit 13 Punkten und einer Quote von 2,793.

Den ersten Rang belegte die Spielgemeinschaft der 3-fachen Weltmeisterin Verena Gotzler vom EC Gerabach (GER) mit ihrem Teampartner den 2-fachen Weltmeister Patrick Solböck vom ESV Wang mit 14 Punkten und einer Quote von 3,434.

Den dritten Rang belegten die Brüder Gerald und Georg Gschwendner vom ASKÖ Neuhofen an der Krems mit 10 Punkten.

Das einzige Spiel das die beiden Weltmeister abgeben mussten, war gegen Johann Schibani und Rainer Dirschl. Schibani und Dirschl gewannen dieses Spiel klar mit 20:8.

Die Teilnehmer konnten sich an der guten Bewirtung durch die Mitglieder des SC St. Pantaleon/Erla erfreuen. Die Wettbewerbsleitung übernahm Sektionsleiter Roland Stadlberger, Schiedsrichter war Bezirkschiedsrichtersprecher Andreas Raab und die Schriftführung übernahm die Pressesprecherin vom Bezirk 03 Sandra Raab.

Alle Teilnehmer fuhren mit zahlreichen Warenpreise nach Hause.

Der Vorstand vom Bezirk 03 – Unteres Mühlviertel gratuliert herzlich allen Teilnehmern zu den hervorragenden Leistungen und besonders unserer Spielgemeinschaft ASKÖ Ried in der Riedmark/ASK St. Valentin.

Stock Heil!