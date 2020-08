Bis vor einigen Jahren noch als Nischensport belächelt, hat sich die Bogensport-Szene zu einer österreichweit wichtigen Sportart entwickelt.

Im idyllischen Gelände neben dem Gasthaus Kreuzmühle im Grenzgebiet zwischen Ried und Mauthausen hat die Bogensportgruppe der Union Ried/Rdm. 30 beschießbare Kunststoff-Tiere aufgebaut und einen zweieinhalb Stunden langen Bogenparcours ausgerichtet.

Der Verein wurde im Jahre 2017 gegründet und besteht derzeit aus rund 40 Mitgliedern. Der Parcours befindet sich im Besitz von Gastwirt Hannes Hannl von der Kreuzmühle und zwei weiteren Landwirten die den Mehrwert ihrer Grundstücke bei der Verwendung der Bogenschützen erkannt haben.

Bereits in der mittleren Steinzeit vor 12.000 Jahren waren Bögen in Verwendung was Funde in Dänemark bestätigen.

Bögen werden aus Spezialholz welches aus den USA, Italien oder Ungarn importiert wird erzeugt. Nach der Imprägnierung mit Hartwachsöl steht der Verwendung zur Jagd auf Kunststofftiere am Bogenparcours nichts mehr im Wege. Natürlich gibt es auch Bögen im höheren Preissegment aus Carbon. Ein Gerät im unteren Preissegment beginnt bei ca. 200 Euro.

Das Thema Bogenschießen ist ein Ganz-Jahresthema und richtet sich an die komplette Familie. Im Verein sind derzeit sieben Schützen im Nationalkader gelistet.

Von der Bogensportgruppe wurden in den vergangenen Jahren Landes- und Staatsmeisterschaften abgehalten die an die 600 Teilnehmer in die Region ziehen. Davon profitiert wiederum das Tourismussegment in und um Mauthausen.

"Die Zimmervermieter in und um Mauthausen werden in den kommenden Jahren von den zahlreichen Teilnehmern dieses beginnenden Breitensports profitieren und wir begrüßen und unterstützen die Aktivitäten der Rieder Bogensportgruppe sehr gerne" meinen die Mauthausen-Tourismus Verantwortlichen Anita Peterseil und Gottfried Kraft.