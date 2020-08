Casa presa in Steyr! Stein&Co-Team mit Punktemaximum im Staats-Finale.

Als der erwartet schwere Brocken erweist sich am 9.8.2020 zum Finale der Gruppenphase Gastgeber TC Casa Moda Steyr 1. Das Team von Hannes Pühringer aus Mauthausen muss sich im Tennis-Derby nicht nur der brütenden Hitze stellen, sondern auch einem überaus motivierten Gegner.

Die Nr. 2 der Donaumärkter, Alexander Erler muss sich im Champions-Tiebreak jenseits der 30° Grenze dem kühlen Ukrainer Vitaly Sachko nach 6:4-Führung doch noch mit 8:10 geschlagen geben.

Ebenfalls ein Opfer der Wüsten-Temperaturen wird Andi Haider-Maurer. Der Niederösterreicher bleibt im Sand in schnellen zwei Sätzen stecken. Doch das Team U. Stein&Co kommt mit zwei Siegen zurück. Der Ungar Gergely Madarasz zeigt sich mental von seiner besten Seite und ringt den Slowaken Masar nach Satzrückstand, im dritten Satz mit 10:8 nieder.

Erneut siegreich, der in bestechender Form spielende, Thomas Statzberger. Was er derzeit auf dem Court auch macht. Er ist stark, spielintelligent und bleibt zudem sehr sympathisch. Nach seinem 2-Satz Sieg hebt er in alle Richtungen seine Schlaghand und bedankt sich bei seinen Fans.

In einer eigenen Liga spielt derzeit der Ungar Attila Balazs. Der Legionär, der für Mauthausen als Teamspitze sein Racket schwingt, zeigt nur im zweiten Satz gegen den Burgenländer David Pichler kurze Ungereimtheiten. Sein Sieg ansonsten in beeindruckender Darbietung.

Dominik Aigner ist mit 5:3-Führung im ersten Satz klar im Vorteil, scheitert aber noch mit 5:7. Auch Satz 2 geht an sein Gegenüber Dominik Traxler.

Entscheidung fällt im Doppel für die Gäste aus Mauthausen

Bei 3:3 nach den Einzelspielen steht also der Sieg in den Doppelspielen geschrieben. Den schnappen sich schließlich die Donaumärkter. Das 3er-Doppel mit Dominic Weidinger und Dominik Aigner macht den 4. Meisterschaftssieg für die Union Stein&Co Mauthausen im 4. Meisterschaftsspiel komplett. Der zugleich das Tor für das Bundesliga-Finale in Wien öffnet.



UTC Casa Moda Steyr 1 Union Stein&Co Mauthausen 1 4 : 5

Einzel



1 David Pichler gg Attila Balazs (HUN) 1:6, 4:6.

2 Vitaliy Sachko (UKR) gg Alexander Erler 5:7, 6:1, 10:8.

3 Juraj Masar (SVK) gg Gergely Madarasz (HUN) 6:2, 6:7, 8:10.

4 Simon Traxler gg Andreas Haider-Maurer 6:4, 6:2.

5 Dominic Hejhal gg Thomas Statzberger 2:6, 2:6.

6 Dominik Traxler gg Dominik Aigner 7:5, 6:3.

Doppel

1 David Pichler/Vitaliy Sachko (UKR) gg

Alexander Erler/Gabriel Schmidt 6:2, 6:2.

2 Simon Traxler/Dominic Hejhal gg

Andreas Haider-Maurer/Thomas Statzberger 3:6, 3:6.

3 Juraj Masar (SVK)/Stefan Minichberger gg

Dominic Weidinger/Dominik Aigner 3:6, 3:6.