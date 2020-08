LANGENSTEIN. Für die neue Spielgemeinschaft St. Georgen an der Gusen/Langenstein setzte es am vorigen Samstag beim ersten Heimspiel eine klare Niederlage: Die St. Florian Juniors siegten in der Auszeit-Arena mit 6:0 und behaupteten die Tabellenführung in der 2. Klasse Nordost. Die Spielgemeinschaft verlor nach dem 1:3 in Baumgartenberg auch das zweite Match und ist vorerst Liga-Schlusslicht.