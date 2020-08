PABNEUKIRCHEN. Er schonte sich nicht, seine Gegner nicht und den Rasen nicht. Heute pflegt er „seinen“ Rasen wie ein Heiligtum. Das ist Josef Kurzmann, legendärer Libero der Sportunion Pabneukirchen in den Anfangsjahren der Fußball-Sektion. Heute ist der „Stutzi“ wie ihn alle rufen, schon 35 Jahre ehrenamtlicher Platzwart, Hauswart des Pabneukirchner Sportanlage und Ansprechpartner für viele Belange im Verein.

Zweites Wohnzimmer

Josef Kurzmann ist praktisch täglich in seinem zweiten Wohnzimmer, dem Sportplatz, anzutreffen. Der Rasenflächen müssen nicht nur einmal in der Woche gemäht werden. Danach wird der Mäher fein säuberlich geputzt. Zaun reparieren, Sträucher schneiden, Rasenflächen bewässern, Linien vor den Spielen ziehen, kleinere und größere Schäden wieder in Ordnung bringen, Ansprechperson für alle Platz-Angelegenheiten: Das alles und viel mehr macht Josef Kurzmann ohne viel zu reden. Im Mittelpunkt stehen will der gelernte Tischler nicht.



Eine Perle

„Josef Kurzmann ist eine Perle. Er ist schon 40 Jahre fest mit der Sportunion Pabneukirchen verbunden, seit 20 Jahren im Vorstand. Seit 1987 ist Kurzmann an vorerster Front bei den Zeltnächten und allen anderen Veranstaltungen aktiv. Er war maßgeblich am Bau der beiden Clubhäuser beteiligt und trainierte auch den Nachwuchs. Für all diese Tätigkeiten hat er noch nie einen Groschen genommen“, ist Sportunion-Obmann Peter Lingg voll des Lobes. Sportler und Funktionäre hoffen, dass Stutzi noch Lange für den Fußballsport in Pabneukirchen aktiv bleibt. Er macht ja Arbeiten für drei, gar vier Personen.