BAUMGARTENBERG. "Raus aus dem Alltag, rein in den Spaß, tu dir und deinem Körper etwas Gutes und stärke dabei dein Immunsystem, gemeinsam geht es einfach leichter!", sagt Gesundheitstrainerin und Bewegungscoach Petra Palmetshofer. In den nächsten Wochen starten in der Gesunden Gemeinde wieder zahlreiche Bewegungskurse für Kinder und Erwachsene. Eltern-Kind-Turnen, Kinderturnen, Kindertanzen, HIIT-Training, Bauchkiller, Wirbelsäulengymnastik und Yoga stehen am Programm. Nähere Infos und Anmeldung bei Petra Palmetshofer 0699/11349434 beziehungsweise www.gesundheitstraining-machland.at