Juniorentitelkämpfe (U20): Gold für Samuel Leitner über 1.500 Meter der Junioren, Silber über 800 Meter

GREIN. Der Greiner Läufer Samuel Leitner in Diensten von Union Waidhofen/Ybbs trat am vorigen Wochenende bei den NÖ-Leichtathletik-Nachwuchslandesmeisterschaften im LAZ Wien an. Am Freitag siegte der 16-Jährige als jüngster Teilnehmer über 1.500 Meter in einem tollen taktischen Rennen in 4:05,23 min. vor seinem Vereinskollegen Paul Schedlbauer. Für Leitner war es der erste niederösterreichische Landesmeistertitel im Nachwuchs. Im abschließenden 800-Meter-Lauf am Sonntag bewies Leitner noch einmal seine Schnelligkeit. In persönlicher Bestzeit von 1:57,11 min. holte er sich die Silbermedaille.

Erst kürzlich holte Samuel Leitner den österreichischen Meistertitel über 2.000-Meter-Hindernis in der U18 – siehe Bericht.

