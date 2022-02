Seit Jahren spult der Perger Pensionist Josef Irsiegler (75) in aller Herrgottsfrühe mit dem Rad täglich seine rund zehn Kilometer ab. An sieben Tagen der Woche – auch im Winter ist er bei nahezu jedem Wetter unterwegs.

PERG. "Es tut mir gut, die frische Luft einzuatmen, es ist eine super Aktivierung für den Tag", sagt er. Die Freizeitaktivität in der Natur helfe gegen "Lagerkoller", stärke Herz-Kreislauf-System, Lunge und das Immunsystem. Er erinnert sich dabei auch an die alte Zeit zurück: 1960 ist der gelernte Bäcker in jungen Jahren mit dem Rad ins Gai gefahren, um das Gebäck auszuliefern. Was ihm auffällt: Dass in Perg wenig ältere Menschen mit dem Rad fahren, dabei sei Bewegung im Alter sehr wichtig. Wer noch zu den Frühaufstehern gehört und sich Irsieglers Ausfahrten anschließen möchte, ist gerne willkommen. Überhaupt will er sich einbringen, dass das Radfahren im Alltag weiter an Bedeutung gewinnt. Für den rüstigen Senior sind Sonne, Ruhe, Bewegung, Ernährung, Selbstachtung, schöne Autos und soziales Engagement "die sieben besten Ärzte".

