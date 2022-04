Union Perg 1b und Askö Perg/Union Windhaag trennten sich am Donnerstag in der Wimtech-Arena mit 2:2.

PERG. Keinen Sieger sahen die 250 Zuschauer beim "kleinen Perger Derby" zwischen Union Perg 1b und Askö Perg/Union Windhaag. Batuhan Aslan (16.) brachte die Union-Kicker früh in Führung. Die Spielgemeinschaft drehte das Spiel allerdings durch einen Doppelschlag von Manuel Huber (55.) und Lukas Gaisrucker (56.). Stefan Trauner (87.) rettete dem Heimteam den Punkt. Mauthausen baute in der 2. Klasse Nordost durch ein 3:0 bei Askö Katsdorf die Tabellenführung auf sechs Punkte aus. Weil Verfolger Arbing das Derby in Baumgartenberg mit 0:1 verlor.