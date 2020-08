RIED IN DER RIEDMARK. Daniel Pührerfellner hat die Union Ried in der Bezirksliga Ost zu einem Sieg gegen Enns geschossen. Der Rechtsaußen steuerte beim 4:1-Erfolg drei Treffer (3., 46., 58.) bei, dazu traf Florian Wahl (21.) vom Elfmeterpunkt. Für die Rieder war es nach der Niederlage in Garsten eine gelungene Generalprobe vor dem Bezirksduell in Mitterkirchen am Freitag (28. August, 19.30 Uhr).