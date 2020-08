MAUTHAUSEN. Der neue österreichische Meister im Herren-Tennis kommt aus dem Mühlviertel. Union Stein&Co Mauthausen fertigte am Samstag den Wiener Athletiksport Club auf dessen Anlage mit 6:0 ab. Von einer "Machtdemonstration" schrieb der Österreichische Tennisverband auf seiner Homepage über das Bundesliga-Endspiel aufgrund des klaren Erfolgs. Der Ungar Attila Balazs – Nummer 76 der Welt – gewann das Auftaktmatch. Alexander Erler, Gergely Madarasz, Andreas Haider-Maurer, Gabriel Schmidt und Thomas Statzberger sorgten für die weiteren Punkte. Die Doppel wurden gar nicht mehr gespielt.

"Größter Erfolg in der Klubgeschichte"

"Der größte Erfolg in der Klubgeschichte. Das 6:0 hört sich sehr klar an, es war aber kein Selbstläufer", sagt Mannschaftsführer Hannes Pühringer. "Wir haben in engen Situationen richtig gut gespielt. Und Balasz auf der Einser- sowie Statzberger auf der Sechserposition waren für den Gegner eine Nummer zu groß." Eine große Feier gab es vorerst nicht. Mehrere Spieler standen am nächsten Tag schon wieder im Turnier-Einsatz.