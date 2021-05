Faustball: Sieg und Niederlage für die Bundesliga-Teams am vergangenen Wochenende – erstmals waren wieder Zuseher erlaubt.

MÜNZBACH. Ohne Satzgewinn und Erfolgserlebnis unterlag Münzbachs Herren-Team in der 1. Faustball-Bundesliga am vorigen Samstag gegen Kremsmünster mit 0:4. Die Gäste in Grün-Weiß präsentierten sich vor allem in der Abwehrabteilung konstanter und kompakter als die Münzbacher Defensive. Eine diesmal höhere Fehlerquote beim Service war dem Spielverlauf aus Sicht der Gastgeber auch nicht zuträglich und führte dazu, dass auch die Sätze drei und vier nach ausgeglichenem Verlauf noch verloren gingen. Einziger Lichtblick – erstmals konnten unter Einhaltung der geltenden Richtlinien wieder Zuseher begrüßt werden. Für die Herren von Union Münzbach war es die fünfte Niederlage im fünften Match. In der Tabelle ist man Schlusslicht.

Münzbachs Damen auf der Überholspur

Nach den knappen Niederlagen der vergangenen beiden Wochen präsentierten sich die Münzbacherinnen in der 2. Bundesliga am Sonntag bei der Heim-Premiere vor Publikum wieder in bester Spiellaune – und fertigten die Gäste aus Drösing mit 4:0 ab. Das Betreuerduo Pöschl/Schartmüller konnte den gesamten Kader zum Einsatz bringen und traut Christina Hahn und Co. nun auch in zwei Wochen gegen Tabellenführer St. Veit/Pg. einiges zu. In der Tabelle der 2. Bundesliga liegt Münzbach nun mit ausgeglichener Bilanz auf Rang vier.

