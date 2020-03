GREIN. Einen nie dagewesenen Erfolg bejubeln die Pabneukirchner Schützen bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaften im Luftgewehr und in der Luftpistole in Grein. Bei den Herrn holte sich Gerald Rumetshofer mit 402,4 Ringen vor Karl Neulinger, 401,6, und Georg Scherscher, 394,8, alle Schützenverein Pabneukirchen, die Goldmedaille. Den Herren-Mannschaftstitel sicherten sich Pabneukirchen mit Gregor Ebner, Gerald Rumetshofer und Karl Neulinger vor Perg und Baumgartenberg.

Luftpistole

Den Luftpistolen Bezirksmeistertitel holte sich Mario Peneder vom Schützenverein Pabneukirchen. Silber und Bronze in der Herrenklasse gingen an David Palmetshofer und Wolfgang Holzweber, beide Pabneukirchen. Den Mannschaftitel in der allgemeinen Klasse Pistolen sicherten sich die Pabneukirchner Horst Sary, Christian Palmetshofer und David Palmetshofer. Mannschafts-Silber ging an Naarn, Bronze an Grein.

Bezirksmeister Luftgewehr:

Nachwuchsbewerbe: Lukas Spindelberger, Marlies Brunner, Susanne Eder, Mario Prinz, alle Perg; Jana Klammer, Victoria Lindner, Klaus Schützenberger, alle Pabneukirchen; Raphael Rezanka, Lorenz Egger, beide Naarn.

Frauen: Theresa Froschauer, Baumgartenberg.

Herren: Gerald Rumetshofer, Pabneukirchen

Senioren: Natascha Sary, Pabneukirchen, Martin Spindlberger, Perg, Georg Haberbauer, Naarn, Franz Eichhorn, St. Georgen an der Gusen.

Luftgewehr aufgelegt: Eva Spindlberger, Perg.



Bezirksmeister Luftpistole:

Herren: Mario Peneder, Pabneukirchen

Senioren: Christine Luftensteiner, Eduard Paireder, beide Naarn; Horst Sary, Pabneukirchen; Franz Brandstätter, Grein.

Über 100 Schützen und Schützinnen waren am Start. Austragender Verein war die Schützengesellschaft Grein.

Weitere Bilder und Informationen folgen.