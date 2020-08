Sensation ist perfekt! U. Stein&Co Mauthausen ist erstmals Tennis-Staatsmeister 2020.

Es ist vollbracht. Die Union Stein&Co feiert am 15.8.2020 auf der Tennisanlage des Wiener Athletiksport Club seinen größten sportlichen Erfolg in der Vereinsgeschichte, den Staatsmeistertitel. Was sich im Nachhinein liest wie ein Märchen, ist aber lediglich der Beweis dafür, was mit gesunder Wirtschaft und dem nötigen Zusammenhalt zu schaffen ist.

Viele Steine zum Erfolg zusammengetragen

Stein&Co-Chef Mag. Bernhard Schutti, selbst ein ausgezeichneter Tennisspieler, stellt die finanzielle Grundlage, die den Spitzensport in den Donaumarkt bringt. Mannschaftsführer Hannes Pühringer mit Stellvertreter Dominik Aigner und Ungarn-Vertreter Kisgyörgy Gergely finden die richtigen Spieler und treffen zusammen personelle Entscheidungen. Aber auch der Zusammenhalt in der Mauthausener Tennisfamilie (Union und ASKÖ) ist beeindruckend. Vor allem bei den Heimspielen gegen den TC Harland und ATV RE team future IRDNING präsentierte sich dieser bestens organisiert.

Mauthausen ist stolz auf seinen Tennis-Staatsmeister. Mit vier Siegen in vier Spielen im Grunddurchgang. Mit 6:0-Führung im Finale nach den Einzelspielen. Mehr geht nicht.

Wr. Athletiksport Club 1 Union Stein&Co Mauthausen 1 6 : 0



1 Maximilian Neuchrist gg Attila Balazs (HUN) 1:6, 3:6

2 Lenny Hampel gg Alexander Erler 3:6, 6:7

3 Gibril Diarra gg Gergely Madarasz (HUN) 7:6, 2:6, 3:10

4 Tristan-Samuel Weissborn gg Andreas Haider-Maurer 4:6, 3:6

5 Christian Trubrig gg Gabriel Schmidt 4:6, 4:6

6 Marko Andrejic gg Thomas Statzberger 3:6, 1:6