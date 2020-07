Ruprechtshofen. Aufgrund der Coronaproblematik konnten seit Anfang März kaum Turniere stattfinden. Deshalb veranstaltete der ESV Ruprechtshofen, unter Einhaltung der vorgeschriebenen Maßnahmen der Bundesregierung, am 24.7.2020 ein internes Duo Turnier.

Angetreten sind 7 Mannschaften, bestehend aus zwei Personen mit je zwei Stöcken. Mit Aloisia Froschauer und Heidi Fröschl waren auch zwei Damen bei diesem spannenden und anstrengenden Event vertreten.

Die Wettbewerbsleitung übernahm Helmut Stadlbauer jun. Schiedsrichter war Andreas Raab und die Schriftführung übernahm Sandra Raab.

Bis zum Ende war es ein Kopf an Kopf rennen der ersten drei Plätze. Durchgesetzt haben sich die Brüder Josef und Karl Lettner mit 10 Punkten und einer Quote von 3,600. Den 2. Platz belegte das jüngste Duo Team bestehend aus Mario und Daniel Pühringer ebenfalls mit 10 Punkten und einer Quote von 1,288.

Den 3. Rang erzielte das Vater-Sohn Duo Josef und Andreas Raab mit 8 Punkten und einer Quote von 1,240.

Alle Teilnehmer bekamen großzügige Warenpreise für ihre tollen Leistungen. Darunter waren unter anderem Preise von der Raiffeisenbank, der Firma Petschl, der Firma Öller, der Fleischerei Pachinger, sowie von den Gasthäusern Redl aus Neuhof und Walterer aus Naarn.

Stock Heil!