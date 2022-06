Wagner setzt Siegesserie fort – Mauthausener behauptet unangefochten die Spitze in der Rallye Staatsmeisterschaft



MAUTHAUSEN, ST. VEIT. Mit fast zwei Minuten Vorsprung und einer erneut maximalen Punkteausbeute setzten Simon Wagner und Gerald Winter SkodaFabiaRally2 ihre Siegesserie in der Rallye-Staatsmeisterschaft fort. Mit 112 von 112 möglichen Punkten schließt das Duo die erste Saisonhälfte ab und platziert sich damit in optimaler Position für die Mission Titelverteidigung. Mit der Rallye St. Veit wurde am vorletzten Juni-Wochenende nicht nur der zweite Kärntner-Lauf der Staatsmeisterschaft, sondern mit Lauf vier von sieben auch der offizielle Saisonteiler der Serie ausgetragen. Wie bei allen bisher abgeschlossenen Läufen stand Simon Wagner ganz oben am Podest und markierte auch auf der Powerstage die schnellste Zeit. Nach insgesamt rund 131 Wertungskilometern stand für Wagner und Winter ein Vorsprung von 1 Minute und 40 Sekunden auf den Zweitplatzierten zu buche. Sieben von elf möglichen Bestzeiten gingen an das Team aus Oberösterreich und Kärnten.

Internationale Auftritte für Simon Wagner



„Die ÖRM Saison läuft für uns bisher einfach perfekt“, resümiert Wagner. Bevor Mitte Juli bei der Rallye Weiz die zweite Hälfte der Staatsmeisterschaft startet, nimmt Wagner bereits am kommenden Wochenende die INA Delta Rallye in Kroatien in Angriff. Außerdem arbeitet der 29-Jährige fieberhaft an zusätzlichen Starts in der FIA Rallye Europameisterschaft, für die er sich durch seine erneute Top-Leistung mehr als empfohlen haben dürfte. Hier findet der nächste Asphalt-Lauf gleich im Anschluss an die Rallye Weiz in Italien als Rally di Roma statt.

Julian Wagner

Foto: Butschell

hochgeladen von Michael Köck

Julian Wagner steht vor Titel in 2WD-Wertung



Eine erneute Erfolgsmeldung gibt es auch von Bruder Julian Wagner: Dieser sicherte sich in der 2WD-Wertung mit Copilotin Hanna Ostlender im Opel Corsa Rally4 ebenso den vierten Sieg im vierten Lauf zur Staatsmeisterschaft. Er steht damit schon kurz vor dem 2WD-Staatsmeistertitel. Auch auf den sehr anspruchsvollen und für Wagner unbekannten 130 Kärntner SP-Kilometern überzeugt das Duo Wagner/Ostlender.

Nahe und fernere Zukunft bei Julian Wagner



„Wir hoffen, dass wir unsere Siegesserie auch beim nächsten Stellantis Rally Cup Lauf fortsetzen können und bereiten uns darauf nun bestmöglich vor“, freut sich Wagner schon jetzt auf die Rallye de Luxembourg am 8. und 9. Juli. Getreu dem Motto man solle sich nicht auf seinem Erfolg ausruhen, arbeitet der 27-jährige Oberösterreicher zurzeit auch schon hart auf die kommende Saison hin: „Natürlich würden wir darüber hinaus gerne aus dem Zweikampf an der Spitze zwischen Simon und Hermann (Anm. Neubauer) einen Dreikampf machen und wieder ein vernünftiges Rally2 Projekt auf die Beine stellen. Hieran arbeiten wir zurzeit und sind auf der Suche nach Partnern, die uns unterstützen“, so Wagner. Nach der Rallye de Luxembourg geht es Schlag auf Schlag das Wochenende drauf, am 15. und 16. Juli, mit der Rallye Weiz weiter. Hier möchten Wagner/Ostlender dann endgültig den 2WD Staatsmeistertitel nach nur fünf Läufen vorzeitig fixieren.