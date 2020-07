Test: Beherzte Rieder mit spannendem Ende gegen starke Katsdorfer!

Ein Spiel der besonderen Art erwartet am 22.7.2020 die zahlreichen Fans in der Sport Mayr Arena zum Abend-Duell in Ried. Der Gastgeber U. Sport Mayr Ried, wie auch die Gäste der Union Katsdorf in Topbesetzung. Beide Teams mit vielen offensiven Absichten ausgestattet, lassen ein großartiges Ereignis erwarten. Und so zünden die anwesenden Akteure ein Feuerwerk der besonderen Art, das wohl jedes Fußball-Fan Herz höher schlagen lässt.

Im Spiel sind wenige Minuten verstrichen, da schüttet Florian Wahl mit dem 1:0 die kalte Dusche über die Gäste. Doch Katsdorf zeigt sich unbeeindruckt und zieht sein schnelles Kombinationsspiel auf. Lukas Preining mit starkem Spiel und tollen Schüssen. Ried-Goalie Höller auf dem Posten. Daniel Brandstetter wirbelt wie ein Tornado durch die Rieder Reihen, belohnt sich mit dem 1:1 (26./). Endlich erwischt Ried-Stürmer Manuel Traxler den starken Defensiv-Kapitän Baumgartner auf den falschen Fuß, doch sein Schlenzer rast am Tor vorbei. Das Spiel bis zur Pause mit hoher Intensität, mit Chancen auf beiden Seiten.

Laufstarkes Match belohnt sich nach der Pause mit tollen Toren

Mit dem Seitenwechsel nützen die Katsdorfer ihr schnörkelloses Offensivspiel gnadenlos. Immer wieder kommen die Lochpässe über rechts durch. Der zur Pause für den verletzten Brandstetter gekommene Fabian Schimböck bleibt im Rieder Strafraum abgeklärt und macht die idealen Vorlagen an ihrer Vollendung perfekt. Ried-Goalie Höller hat gegen den Doppelpack (53./, 55/.) keine Chance.

Pech für Ried. Thomas Steiner wird klar im Strafraum gelegt. Doch der Schiri und sein Assistent sind sich einig. Freistoß von knapp außerhalb der Kalk-Linie, der nichts einbringt. Anders die Gäste, Schimböck mit seinem dritten Tor (69./).

Jetzt fast Majestätsbeleidigung. Ried-Goalie Manuel Höller will vor seinem Tor Katsdorf-Bomber Tautscher im 1:1 überspielen. Er verliert den Ball, doch Tautscher schießt das Spielgerät neben das Tor.

Philip Wögerer, bester Rieder Akteur, treibt das Spiel seiner Elf weiter unermüdlich an. Felix Harrer mit einem scharfen Zuspiel in die Mitte und Katsdorf-Paule läuft in den Schuss, nur noch 2:4 (90./).

Noch ein Treffer soll das Ergebnis für Ried schöner machen. Der aufgerückte Markus Koppler legt auf 3:4 nach (90+2./). Und hat auch gleich danach erneut die Chance per Kopf auf den Ausgleich.

Schließlich bleibt es beim knappen Sieg der Gäste aus Katsdorf in Ried und einem Spiel, das durch Tempo und Leidenschaft beste Werbung für den Mannschaftssport Fußball hergibt.