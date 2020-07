U. Stein&Co Mauthausen: Einzel-Dominanz macht den Gästen das Garland.

Was für ein Bundesliga-Auftakt für die Union Stein&Co Mauthausen 1. Mit 7:2 wurde der TC Harland (St. Pölten) nach Hause geschickt. Mehr als überzeugend die Neuen. Der Tiroler Alexander Erler präsentiert sich in bestechender Form. So wie die aktuelle Nr. 1 der Donaumärkter, Marton Fucsovics, der sogar mit Personal-Coach angereist ist. Der emotionslose Ungar lässt dem deutschen Riesen Brands im zweiten Satz mit schnellem Spiel aus dem Handgelenk keine Chance und Game.

Auch Andi Haider-Maurer kommt glatt in zwei Sätzen über Dominik Wirlend, obwohl das Ergebnis nicht die Knappheit dieser Begegnung zeigt.

Der Wiener Thomas Statzberger, der jetzt besser mit den schlechten äußeren Witterungsbedingungen zurecht kommt, holt sich wie Gabriel Schmidt, im Entscheidungssatz den Champions-Tiebreak mit 10:3.

Dominik Aigner hat für den Harlander Matthäus Nguyen gar nur zwei Games übrig und macht somit das Einzel-Null Paket für die Gäste komplett.

In den Doppelpaarungen gibt es auf dem Center Court den erwartenden Tennis-Krimi. Fucsovics/Erler müssen ebenfalls in den Champions-Tiebreak, wo sie bis zum 10:10 immer einem Rückstand hinterherlaufen. Dann nimmt Wirlend in seinen Schlägen immer mehr Risiko und schafft mit Partner Brands den knappen Harland-Sieg und insgesamt zweiten Punkt der Gäste gegen Mauthausen.



Einzelbewerb:



1 Márton Fucsovics (HUN) gg Daniel Brands (GER) 6:4, 6:0.

2 Alexander Erler gg Markus Sedletzky 6:1, 6:4.

3 Andreas Haider-Maurer gg Dominik Wirlend 6:3, 6:3.

4 Gabriel Schmidt gg Paul Holzinger 3:6, 6:4, 10:3.

5 Thomas Statzberger gg Lukas Jastraunig 6:3, 2:6, 10:3.

6 Dominik Aigner gg Matthäus Nguyen 6:2, 6:0.

Doppelbewerb:

Márton Fucsovics (HUN)/Alexander Erler gg

Daniel Brands (GER)/Dominik Wirlend 2:6, 7:5, 11:13.

Andreas Haider-Maurer/Gabriel Schmidt gg

Markus Sedletzky/Lukas Jastraunig 3:6, 2:6.

Thomas Statzberger/Dominic Weidinger gg

Paul Holzinger/Matthäus Nguyen 6:3, 6:3.