U. Stein&Co: Zwei Mauthausner Vereine ebnen den Weg zum möglichen Staatsmeistertitel!

Es war schon eine organisatorische Herausforderung und letztliche Meisterleistung was die beiden Tennisvereine U. Stein&Co Mauthausen und der ASKÖ Mauthausen am 2.8.2020 gegen den Melzer-Klub ATV RE team future Irdning auf die Beine stellten. Und das in Zeiten von Corona. Jedenfalls würdigten die Spieler von Mauthausen es mit einem knappen 5:4-Sieg gegen den Mitfavoriten.

Im ersten Match des Tages fightete der baumlange Tiroler Alexander Erler den Deutschen Peter Gojowczyk nach hartem Kampf und engen Sätzen schließlich im Champions-Tiebreak mit 11:9 nieder. Andi Haider-Maurer bestätigte sein solides Spiel erneut, gewinnt klar in zwei Durchgängen. Das Generationsduell zwischen dem Wiener Thomas Statzberger und Jürgen Melzer wird zu einem Highlight und einem richtungsweisenden Match. Nach 5:3-Führung des Routiniers in Satz 1 kämpft sich Statzberger bei eigenem Aufschlag heran und nimmt anschließend Melzer zu Null sein Aufschlagspiel ab. 5:5. Melzer brilliert am Netz, trägt seine ganze Routine ins Spiel und bringt den Tiebreak zu seinen Gunsten ins Trockene. Doch der Wiener bleibt dran, holt sich Satz 2 ganz klar. Und auch im Champions-Tiebreak bleibt er staubtrocken, 10:5.

Jetzt bebt der Centercourt. Der Ungar Attila Balazc liefert sich in seinem ersten Match für die Donaumärkter mit der aktuellen Nr. 2 Österreichs, Dennis Novak, ein Klassematch. In dem nur wenige Schläge den Unterschied ausmachen. Der ungarische Topmann ist es schließlich, der am Ende des letzten Ballwechsels den Zeigefinger nach oben streckt.

Und diese 4:2-Führung sollte auch für den Endsieg reichen. Ausgerechnet das Doppel Haider-Maurer/Statzberger schaffen gegen das favorisierte Melzer-Duo mit klarem Sieg die Überraschung.

Die Union Stein&Co sieht sich nun einer spielfreien Runde gegenüber, ehe es am 9.8.2020 in Steyr gegen den Hausherren UTC Casa Moda zum Gruppenfinale kommt.

Union Stein&Co Mauthausen 1 ATV RE team future IRDNING 1 5 : 4



Einzel:

Attila Balazs (HUN) gg Dennis Novak 7:6, 6:7, 10:4.

Alexander Erler gg Peter Gojowczyk (GER) 7:5, 4:6, 11:9.

Gergely Madarasz (HUN) gg Lucas Miedler 3:6, 4:6.

Andreas Haider-Maurer gg Mats Moraing (GER) 6:3, 6:4.

Gabriel Schmidt gg Gerald Melzer 3:6, 2:6.

Thomas Statzberger gg Jürgen Melzer 6:7, 6:2, 10:5.

Doppel:

Attila Balazs (HUN)/Alexander Erler gg

Peter Gojowczyk (GER)/Lucas Miedler 6:3, 3:6, 4:10.

Gergely Madarasz (HUN)/Gabriel Schmidt gg

Dennis Novak/Mats Moraing (GER) 3:6, 4:6.

Andreas Haider-Maurer/Thomas Statzberger gg

Gerald Melzer/Jürgen Melzer 6:3, 6:3.