MITTERKIRCHEN. Union Mitterkirchen behält auch nach der dritten Runde in der Bezirksliga Ost eine weiße Weste: Die Machländer besiegten im Bezirksduell am Freitag-ABend Union Ried in der Riedmark mit 1:0 und feierten den dritten Sieg im dritten Saisonspiel. Maximilian Kranzl erzielte das Goldtor (71.) – später musste der Mitterkirchner Mittelfeldmotor in der hitzigen Schlussphase mit Gelb-Rot vom Feld.