PABNEUKIRCHEN. Neuerlich lieferte die Jungschützin Victoria Lindner vom Schützenverein Pabneukirchen ein sensationelles Ergebnis ab. Beim 4. Landes-Nachwuchskader Online-Bewerb, der vom Österreichischen Schützenbund (ÖSB) ausgerichtet wurde, holte sich das Nachwuchstalent mit 408,6 Ringen den Sieg. Rang zwei ging an Valentina Durstmüller, SV Heizendorf/Steiermark vor Nadja Kainz, SV Kirchham/OÖ. 204 Nachwuchsschützen aus ganz Österreich nahmen an diesem Bewerb teil.

Training mit A-Kader

Ins Schwärmen kommt Victoria Lindner nach ihrem ersten Trainingslager mit dem österreichischen Junioren A-Team in Innsbruck. „Ich habe gelernt, dass sich das Schießen im Kopf abspielt. Schießen muss ohne Druck erfolgen. Ich bin ruhiger geworden. Was sich schon in den Trainingsergebnissen zeigt. Ich mache jetzt alles, dass ich im kommenden Jahr bei den Junioren im A Kader bin“, sagt Victoria Lindner. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde sie in Innsbruck von Alex Tragesser, ÖSB-Trainer der Talente-Gruppe, betreut und motiviert. „Mein Ziel ist es, jugendliche Schützen mit speziellen und herausragenden Fähigkeiten zu erkennen, diese in die Talente-Gruppe zu integrieren, ihre Fähigkeiten zu optimieren, zu verbessern und ihnen einen reibungslosen Übergang in den Juniorenkader des ÖSB zu ermöglichen“, erklärt Alex Tragesser.

„Viktoria hat die Corona-Zeit genutzt, sich im Training ständig zu verbessern. Jetzt kommt die Zeit der Ernte. Eine Medaille bei den Nachwuchs-Staatsmeisterschaften ist in Griffweite“, ist ihr Heimtrainer Roland Raab überzeugt.