In der kalten Jahreszeit gibt es eine Reihe an Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung – eine Übersicht.

BEZIRK PERG. Der Winter hat seit einiger Zeit weite Teile des Landes im Griff. Wer in der näheren Umgebung nach sportlicher Betätigung sucht, wird nicht enttäuscht. Neben Skifahren in Allerheiligen und St. Georgen am Walde kann auf präparierten Loipen auch der Langlauf-Sport in klassischer Technik ausgeübt werden.

Wer auf die Bretter unter den Füßen lieber verzichtet, kann sich beim Bogenschießen austoben – siehe Bericht. Oder mit hohen Wanderschuhen die reizvolle Winterlandschaft erkunden.

Skifahren in Allerheiligen

Seit 8. Jänner sind Tellerlift und Zauberteppich für die ganz Kleinen in Betrieb. Verantwortlich für den Liftbetrieb direkt im Ort ist die Sportunion Allerheiligen.



Betriebszeiten: Samstag und Sonntag 13 bis 16 Uhr, Mittwoch und Freitag 13.30 bis 16.30 Uhr und 18 bis 21 Uhr (Flutlicht), in den Semesterferien täglich von 13 bis 16 Uhr

Preise: 4 Euro (Kinder), 6 Euro (Erwachsene)

Zur Homepage: allerheiligen.sportunion.at

Skifahren in St. Georgen am Walde

Seit 28. Dezember bietet der Schorschi-Lifthang gerade für Familien Ski-Vergnügen.

Betriebszeiten: Montag bis Freitag 12.30 bis 16 Uhr, Samstag, Sonntag 9 bis 16 Uhr, Mittwoch, Freitag und Samstag 17 bis 20 Uhr – Zeiten ändern sich bei Schulbeginn, aktuelle Infos finden Sie auf der Homepage



Preise für Tageskarte: 17 Euro (Erwachsene), 13 Euro (Kinder) – viele unterschiedliche Tarife je nach Dauer des Besuchs

Zur Homepage:schorschi.at

Langlaufen in Waldhausen im Strudengau

Die Loipen in der Ortschaft Langenbach wurden am 7. Jänner gespurt.

Loipen: Gelaufen werden kann auf den zwei "Wadi-Loipen" in klassischer Technik. Die rote Spur ist 6,5 Kilometer lang, die grüne Loipe vier Kilometer.

Betriebszeiten: Individuell



Preise: Um eine freiwillige Loipengebühr wird gebeten – Einwurf im Startbereich

tourismus-waldhausen.com

Langlaufen in St. Georgen am Walde

Auf 850 bis 900 Metern Seehöhe wird Langlaufvergnügen im Sonnenschein geboten.

Loipen: Strecke blau (Linden 29) 3,2 Kilometer, Strecke rot (Linden 42) 4,6 Kilometer – beide im klassischen Stil; Strecke schwarz (Linden 53) 6,4 Kilometer – derzeit nicht gespurt

Betriebszeiten: Individuell

Preise: 3 Euro (Erwachsene), Kostenlos (unter 18 Jahre) – Einwurf bei den Parkplätzen

Homepage: langlaufen.st.georgen.at

Langlaufen in Windhaag bei Perg

Die von der Gemeinde gespurte Loipe ist seit 11. Jänner in Betrieb. Vom Parkplatz am Ortsweg geht es rund 250 Meter zu Fuß zum Einstieg gegenüber den Wohnbauten in der Eva-Magdalena-Straße.

Loipe: Die Runde im klassischen Stil beträgt etwa acht Kilometer. Zwei bis 2,5 Stunden sollten eingerechnet werden.

Betriebszeiten: Individuell

Preise: Keine Loipengebühr

facebook.com/windhaagbeiperg