PABNEUKIRCHEN. Bis 31. Mai 2020 soll die gesamte Länge der österreichischen Staatsgrenze von Mitgliedern und Aktiven der Sportunion Pabneukirchen abgelaufen werden. Insgesamt sind das 2.706,4 Kilometer.

„Wir laufen rund um Österreich. Da aufgrund der aktuellen Situation an Sport in den meisten Sektionen der Union Pabneukirchen nicht zu denken ist, haben sich die Verantwortlichen für die Mitglieder und Aktiven des Vereines etwas überlegt. Unterstützt wird diese Aktion vom Wirtschaftsbund Pabneukirchen. Für jeden gelaufenen Kilometer werden der Sportunion Pabneukirchen 50 Cent an Einkaufsgutscheinen zur Verfügung stellt. Diese Einkaufsgutscheine können wiederrum nur bei den Pabneukirchner Gewerbebetrieben eingelöst werden. Somit wird mit dieser Aktion auch die Wirtschaft im Ort unterstützt“, informieren Obmann Peter Lingg und Fußball-Sektionsleiter Christian Honeder.

Wer sich an dieser Lauf Challenge beteiligen möchte, kann sich ganz einfach über die Runtastic Lauf App per Handy registrieren und der „UPK Österreich Challenge 2020“ beitreten. Die gelaufenen Kilometer werden über die App automatisch aufgezeichnet. Weiters sind alle Pabneukirchner aufgefordert, wenn sie einen Läufer oder eine Läuferin der SU Pabneukirchen mit einem roten Union-Shirt sehen, ein Foto oder ein Video zu machen und dieses an die SU Pabneukirchen zu senden. Foto oder Video bitte an m.haider3@gmx.net.

Preise winken

Informationen zu den bereits gelaufenen Kilometern und weitere Aufgaben für die Läufer sind auf der Facebook Seite der Union Pabneukirchen zu finden. Unter allen Läufern und Fotografen werden nach Ende dieser Challenge Sportartikel der Union Pabneukirchen verlost. Selbstverständlich werden bei dieser Aktion alle Sicherheitsbestimmungen der österreichischen Bundesregierung eingehalten.