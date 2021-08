Im ersten Halbjahr 2021 wurden im Bezirk Perg 137 Unternehmen gegründet, mit vier Betriebsübernahmen waren es 141 neue Unternehmen. Darüber informiert die Wirtschaftskammer OÖ in einer Aussendung.

BEZIRK PERG. Die meisten Gründungen gab es in der Sparte Gewerbe und Handwerk (56), gefolgt von Handel (48) sowie Information und Consulting (23). Hinzu kommen Gründungen im Transport und Verkehr (8) sowie in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft (2).

Zum Vergleich zu den 137 neuen Unternehmen 2021: 2020 wurden im Bezirk im ersten Halbjahr 110 Unternehmen gegründet. 2019 waren es 133. In den Werten sind die Übernahmen nicht enthalten.

Landesweit gab es ein starkes Plus

In Oberösterreich hat es im ersten Halbjahr 2021 bei den Betriebsneugründungen einen großen Sprung nach vorne gegeben. So wurden im Vergleich zum 1. Halbjahr 2020 um knapp ein Fünftel mehr gewerbliche Unternehmen gegründet und konkret haben 3.286 Neugründer ihren Weg in die Selbständigkeit angetreten. Gegenüber dem Vorjahr (2.726 Neugründungen) bedeutet dies einen Zuwachs von rund 20,5 Prozent. Zu diesen Neugründungen kommen noch 312 Übernahmen.

"Aktuelle Entwicklung stimmt zuversichtlich"

„Die aktuelle Entwicklung stimmt zuversichtlich und veranschaulicht, dass trotz vermeintlich widriger Rahmenbedingungen viele ihren Wunsch nach Selbständigkeit und Eigenverantwortung verwirklichen", sagt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. Sogar in der stark betroffenen Branche "Tourismus und Freizeitwirtschaft" hätte es 116 Neugründungen gegeben. "Woraus ersichtlich ist, dass gute Unternehmerinnen und Unternehmer in jeder Situation ihre möglichen Chancen erkennen und auch nutzen."

