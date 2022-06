Diplome bei Feierstunde in der BAUAkademie BWZ OÖ überreicht – auch Perger legten Prüfung erfolgreich ab.



STEYREGG, BEZIRK PERG, OÖ. In der Vorwoche fand in der BAUAkademie BWZ OÖ in Steyregg/Lachstatt die offizielle Übergabe der Prüfungszeugnisse an 46 neue Baumeister und 10 neue Holzbau-Meister statt, die ihre Befähigungsprüfung erfolgreich abgelegt haben. Die Diplome wurden im Rahmen einer Feierstunde von Landeshauptmann Thomas Stelzer, Baulandesinnungsmeister-Stellvertreter Stefan Mayer und Holzbaulandesinnungsmeister Josef Frauscher übergeben.

Auch aus dem Bezirk Perg kommen einige erfolgreiche Meister. Die Baumeisterprüfung bestanden haben Stefan Mader-Kreiner aus Pabneukirchen, Patrick Prohaska aus Katsdorf und Norbert Alin Stecto aus Arbing. Die Holzbau-Meisterprüfung absolvierte Tobias Hintersteininger aus St.Thomas am Blasenstein mit Erfolg.