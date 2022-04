Hintergrundwissen zu Politik, Recht, Wirtschaft, ArbeitnehmerInnenvertretung und Gesellschaft bietet die Gewerkschaftsschule des ÖGB Oberösterreich. Die umfassende Ausbildung ist für Gewerkschaftsmitglieder kostenlos. Im September startet ein Lehrgang in Perg.

PERG. Zwei Jahre dauert die Gewerkschaftsschule, an zwei Abenden pro Woche wird gelernt. Die Themen reichen von Arbeitsrecht, Sozialrecht, Geschichte und Medienkunde bis zu Kommunikation und Persönlichkeitsbildung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erarbeiten außerdem selbständig Projekte, die sie in ihrem Arbeits- und Lernumfeld umsetzen.

Einladung zu unverbindlichem Info-Gespräch

Alle, die gerne noch mehr über die Gewerkschaftsschule erfahren möchten, sind herzlich zum unverbindlichen Infoabend am 27. April um 18.30 Uhr in die Arbeiterkammer Perg eingeladen. Um Anmeldung beim ÖGB-Perg unter 07262-53672 oder per E-Mail an perg@oegb.at wird ersucht.