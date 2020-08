Einkaufsaktion soll Kaufkraft im Ort ankurbeln – Marktgemeinde finanziert Gutscheine um 50.000 Euro



SCHWERTBERG. Die Bürger werden im September zu Sammlern von Einkaufsbelegen. Zumindest wenn es nach der Idee aller Parteien und der Werbeinteressensgemeinschaft (WIG) geht. "Wir waren uns einig, dass wir in der schwierigen Situation etwas tun müssen", spricht Bürgermeister Max Oberleitner (VP) die Corona-Lage an. Eine "einzigartige Einkaufsaktion" soll Betrieben und Bürgern zu Gute kommen. Ziel sei es, die Kaufkraft im Ort anzukurbeln.

Wie die Einkaufsaktion läuft

Im September gilt: Pro 100 Euro Einkauf bei örtlichen Betrieben gibt es einen 10-Euro-Gutschein. Voraussetzung sind Einkaufsbelege von vier unterschiedlichen Schwertberger Firmen. Dabei zählt jede Rechnung – egal ob von Supermarkt, Friseur, Masseur oder Wirt. Der Gutschein ist dann bei sämtlichen knapp 60 WIG-Mitgliedsbetrieben (Liste auf 4311.at) einlösbar. Pro Haushalt werden maximal vier Exemplare im Wert von je zehn Euro ausgegeben. Die Aktion gilt für alle Schwertberger und Personen, die bei einem örtlichen Betrieb arbeiten. Die Finanzierung erfolgt über die Gemeinde, die 50.000 Euro ausschüttet. "Gutscheine gibt es, solange der Vorrat reicht", so Oberleitner. Die Aktion gilt im September, die insgesamt 5.000 Gutscheine selbst sind bis Jahresende einlösbar. Abzuholen sind sie bei Vorlage von Ausweis und Belegen bei der Bürgerservicestelle an Freitagen im September und am 2. Oktober von 14 bis 18 Uhr. Nicht die Gemeindemitarbeiter, sondern Politiker und WIG geben den Bonus aus.

Bewusstsein für Kauf im eigenen Ort stärken

Es gehe darum, das Bewusstsein für den Einkauf im Ort zu stärken, so Andreas Karlinger (VP). Vizebürgermeister Karl Weilig (SP) betont zudem die Unterstützung der Schwertberger Haushalte in Form der Gutscheine. Eine freiheitliche Initiative sei der Ausgangspunkt gewesen, so Paul Kashofer (FP), der die guten Gespräche im Vorfeld lobte. Hubert Maier (Grüne): Es sei wichtig, dass Bewusstsein zu stärken, was in Schwertberg alles gekauft werden kann.

Zur Sache: WIG Schwertberg

Die Werbeinteressensgemeinschaft (WIG) Schwertberg gibt es seit dem Jahr 1989 und hat knapp 60 Mitglieder – vom Ein-Personen-Unternehmen bis zum Firmenkonzern. Der Verein organisiert Veranstaltungen wie Einkaufsnacht und Funparade am Faschingsdienstag. Um auf die regionalen Nahversorger hinzuweisen, wird auch eine eigene Zeitung herausgegeben. Großer Beliebtheit erfreuen sich auch die WIG-Gutscheine, die bei sämtlichen Mitgliedsbetrieben (Liste auf 4311.at) einlösbar sind. "Bisher wurden Gutscheine im Wert von knapp zwei Millionen Euro verkauft. Diese Kaufkraft ist in Schwertberg geblieben", sagt WIG-Obmann Thomas Hinterreiter. Die Mitgliedschaft bei der WIG ist aufgrund der Corona-Krise bis Jahresende kostenlos.