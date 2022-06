Wirtschaftsbund und ÖVP Plus Mauthausen präsentierten erstmals in einem Lehrlingsfolder das Angebot an Lehrstellen in der eigenen Gemeinde.



MAUTHAUSEN. Dem Fachkräftemangel wollen ÖVP Plus und Wirtschaftsbund Mauthausen in der eigenen Gemeinde etwas entgegensetzen. Auf Initiative von Vize-Bürgermeisterin Elisabeth Preslmair brachten die beiden Organisationen heuer zum ersten Mal einen Lehrlingsfolder speziell für Mauthausen heraus. „Nachdem das Thema Lehrlingsmangel immer mehr präsent wird und ich dies bei meinen Söhnen auch selbst erleben durfte, entstand die Idee, hier in Mauthausen konkret etwas zu tun“, so Preslmair.

30 verschiedene Lehrberufe in Mauthausen



Viele Mauthausener Jugendliche würden ab dem Start ins Berufsleben nach Linz auspendeln. Dabei sei vielen nicht bewusst, wie groß das Angebot in der eigenen Gemeinde ist: 25 Betriebe in Mauthausen bilden junge Leute in 30 verschiedenen Lehrberufen aus. Der übersichtlich gestaltete Folder zeigt auf, welche Aufgaben zu einem bestimmten Beruf gehören, wie lange die jeweilige Lehre dauert, wo sich die dazugehörige Berufsschule befindet und wie der Ausbildungsort mit Öffis erreicht werden kann.

Erste Stellen erfolgreich vermittelt



Nicht nur Schüler, sondern auch Eltern staunten über das Angebot an Lehrberufen direkt im Ort. Einige Stellen seien durch den Lehrlingsfolder schon erfolgreich vermittelt worden, berichtet Wirtschaftsbund-Obmann Michael Aichberger. Nächstes Jahr soll der Lehrlingsfolder deshalb auf jeden Fall wieder erscheinen – in deutlich erweiterter Form.

Online im Lehrlingsfolder blättern: mauthausen.ooevp.at