Mit Stand Ende Juli waren beim Arbeitsmarktservice (AMS) Perg 913 Personen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Quote von 2,8 Prozent, die deutlich unter dem Landesschnitt von 4,4 Prozent liegt. 338 Personen befinden sich in AMS-Schulungen.

BEZIRK PERG. "Der Perger Arbeitsmarkt zeichnet sich nach wie vor durch eine beträchtliche Dynamik aus. Die Beschäftigung befindet sich auf hohem Niveau und die Arbeitslosigkeit ist im Vergleich zum Vorjahr in allen Branchen rückläufig", sagt AMS-Perg-Leiterin Christa Hochgatterer. So wurden 479 Personen im Juli arbeitslos, dagegen fanden 438 Personen eine Arbeit.

909 offene Stellen

Die Anzahl an Stellenanzeigen erreichte beim AMS Ende Juli einen neuerlichen Höchststand: 909 Jobs waren ausgeschrieben. Ein gutes Drittel wurde neu gemeldet. Etwa mehr als die Hälfte richten sich an Fachkräfte mit zumindest Lehrabschluss."Der Stellenmarkt bleibt auch sehr dynamisch, die Nachfrage nach Personal und gleichzeitig die Besetzung der offenen Stellen befinden sich auf rekordverdächtigen Höchstständen", so Hochgatterer. Am Lehrstellenmarkt stehen 35 Suchende 153 Ausbildungsplätzen gegenüber.

"Kleiner Lichtblick" bei Langzeitarbeitslosen

Einen "kleinen Lichtblick" gebe es bei den Langzeitarbeitslosen, gegenüber dem Vormonat gab es einen Rückgang um zehn Prozent. Dennoch bleibe der Abbau eine große Herausforderung. Mithilfe der Eingliederungsbeihilfe des AMS fanden im vorigen Monat 25 langzeitarbeitslose Personen wieder eine Beschäftigung.

