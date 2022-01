Geringe Transaktionen: Sparkasse zog sich endgültig aus Katsdorf zurück

KATSDORF. Die Sparkasse hatte ihren Filial-Betrieb im Zentrum von Katsdorf bereits Mitte 2020 eingestellt. Mit Jahresende wurde nun auch das noch bestehende Geschäftslokal mit Bankomat geschlossen. "Es tut uns leid. Wir müssen es in dem Fall leider aber doch zur Kenntnis nehmen", sagt Bürgermeister Wolfgang Greil (VP). "Wichtig ist der Hinweis, dass es noch andere Möglichkeiten der Bargeld-Behebung gibt: Bei der örtlichen Raiffeisenbank und beim Billa-Markt bis zu 200 Euro im Zuge des Einkaufs."

"Wirtschaftlich tragfähiges Geschäftsmodell"

„Es ist unsere Verantwortung, neben umfassenden Bankdienstleistungen auf ein wirtschaftlich tragfähiges Geschäftsmodell zu bauen, um auch in Zukunft als Finanzpartner für unsere Kund/innen da sein zu können. Dies schließt den Betrieb unserer Filialstandorte mit ein. Wir stehen zu unserem Filialnetz und zu unserer Verwurzelung in der Region, gleichzeitig kommen wir mit unserem Filialkonzept auch den geänderten Bedürfnissen unserer Kund/innen nach“, sagt Georg Schönberger, Bereichsleiter Privatkunden Region Linz.

Investitionen in Gallneukirchen

Daher sei vor 1,5 Jahren das Personal von Katsdorf in die Filiale nach Gallneukirchen übersiedelt. Dort bündle man die Kompetenzen, in diesen Standort werde heuer auch stark investiert. Den Selbstbedienungsbereich mit Bankomat habe man noch behalten. Die Anzahl der Transaktionen war aber sehr gering – was nun zur Schließung führte. In den nächstgelegenen Filialen in St. Georgen an der Gusen und Ried sowie Gallneukirchen würden die Mitarbeiter sehr gerne zur Verfügung stehen.

