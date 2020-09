WALDHAUSEN IM STRUDENGAU. Insgesamt 20 Waldhausener Unternehmer folgten der Einladung von Verena und Michael Fasching, das neue Gastronomiekonzept „Der Tisch“ bei Rosenmayer Catering in Langenbach kennenzulernen. "Das Besondere daran ist ein einzigartiges 'Meal-Sharing-Konzept'", verrät Verena Fasching. "Durch das Teilen der Speisen kommen die Menschen wieder viel mehr ins Gespräch, was die Kommunikation am Tisch fördert." Die Waldhausner Geschäftstreibenden fanden Gefallen an dem Format und erlebten eine ganz neue Erfahrung. Neben den Köstlichkeiten aus der Küche wurden sie vom Künstlerpaar Madita & Max heiter, besinnlich und musikalisch durch den Abend begleitet. "Der Tisch" ist für bis zu 22 Personen buchbar – auch für kleinere Feste. Neben kulinarischen Schwerpunkten werden verschiedene Rahmenprogramme mit Künstlern angeboten.