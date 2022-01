Die Dezember-Arbeitsmarktdaten zeigen laut Arbeitsmarktservice (AMS) Perg "saisontypische Werte". So waren im Bezirk mit Stand Dezember 1.405 Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt mit 4,4 Prozent unter dem Landesschnitt von 5,5 Prozent. 326 Personen befinden sich aktuell in Schulungen.

BEZIRK PERG. Im Vergleich zum Dezember des Jahres davor ist in allen Altersgruppen ein Rückgang zu verzeichnen. Im Geschlechter-Vergleich hat sich das Bild wieder gedreht: Aktuell sind deutlich mehr Männer von Arbeitslosigkeit betroffen (61 Prozent). Nachdem die Zahl im März ausgeglichen war, hatten von April bis Oktober mehr Frauen keinen Job.

"Beschäftigungsdaten geben Grund zur Hoffnung"

Stefan Gringinger, stellvertretender Leiter des AMS Perg sagt: „Trotz Einschränkungen durch die Coronamaßnahmen für die heimische Wirtschaft zeigen die Arbeitsmarktdaten eine positive Bilanz. Die Arbeitslosenzahlen weisen seit dem Frühjahr sogar bessere Werte als vor Beginn der Pandemie auf. Auch der Blick auf die Beschäftigungsdaten gibt Grund zur Hoffnung. Die Anzahl der unselbständig Beschäftigten im Bezirk lag die letzten Monate konstant über 31.000. Damit nähern sich die Werte dem Jahresdurchschnitt von 30.200 des Vorkrisenjahres 2019 an." Der Stellenmarkt zeigt zu Jahresende noch Auswirkungen des Lockdowns. Ende Dezember waren beim AMS Perg 591 offene Stellen gemeldet. In der Arbeitskräfte-Überlassung und der Produktion ist der Bedarf dennoch hoch, auch im Handel wurden mehr Stellenbedarfe als erwartet gemeldet.

Mit rund 40 Prozent haben im Bezirk in der Phase V hauptsächlich Gastronomie-Betriebe Kurzarbeit beantragt. Dennoch sind deutlich weniger Personen aktuell in Kurzarbeit als in den Vorjahres-Monaten.

