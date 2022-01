Raziye Aydin aus Naarn startete Laufbahn als Speditionskauffrau im Rahmen der Dualen Akademie.

SCHWERTBERG. Als Speditionskauffrau bei Hödlmayr, dem international tätigen Experten für Fahrzeuglogistik in Schwertberg, schätzt Raziye Aydin vor allem die abwechslungsreichen Aufgaben in einer spannenden Branche. „Um in diesem Beruf erfolgreich zu sein, muss man immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung bleiben. In der Logistik bringt jeder Tag neue Herausforderungen“, betont die 22-Jährige, die nach ihrer AHS-Matura die Duale Akademie absolvierte.

Wie viele junge Menschen stand auch Aydin nach der Matura vor der Frage, wohin sie ihr beruflicher Weg führen sollte. Dabei stieß sie auf die zweijährige Duale Akademie, die die Wirtschaftskammer OÖ gemeinsam mit angesehenen Unternehmen anbietet. Aydin bewarb sich und begann ihre duale Ausbildung im Mai 2019. Das Traineeprogramm bietet insbesondere AHS-MaturantInnen eine maßgeschneiderte Ausbildung mit der Möglichkeit, sofort ins Berufsleben einzusteigen. Das fand Aydin ebenso reizvoll wie die Logistikbranche im Allgemeinen. „Außerdem gehört die Firma Hödlmayr zu den wenigen, die dieses exklusive Traineeprogramm anbieten“, betont die Logistik-Expertin.

Ständig neu herausgefordert

Ihre Entscheidung bereute die 22-Jährige keinen Augenblick – ganz im Gegenteil. Die Speditionskauffrau mag die ständig neuen Herausforderungen. „Langweilig wird es bei uns nicht. Mein Berufsalltag ist sehr abwechslungsreich, man kann sich immer weiterbilden und die Logistikbranche gehört zu den Wirtschaftssektoren, die jedes Jahr wachsen.“ Auch den internationalen Kundenkontakt findet Aydin, die zweisprachig in deutscher und türkischer Sprache aufwuchs, sehr spannend. Viel internationales Flair konnte die Naarnerin schon während ihrer Ausbildung schnuppern, als sie ihr Auslandspraktikum in Tongeren (Belgien) in einer der 16 internationalen Hödlmayr-Niederlassungen absolvierte.

Derzeit ist die Speditionskauffrau bei der Hödlmayr High & Heavy GmbH tätig, die im Konzern für Spezialtransporte von Schwerfahrzeugen zuständig ist. Zu ihren Aufgaben zählen die Subfrächter-Disposition, Preisberechnungen und Angebotserstellungen. Ihre Freizeit verbringt Aydin am liebsten mit ihrer Familie und ihren FreundInnen sowie mit Sport oder Kochen.

