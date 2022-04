Bauernmärkte sind besondere Geheimtipps in der Region. Frische Lebensmittel mit nachvollziehbarer Herkunft und in hochwertiger Qualität werden an einem Markttag – meist einmal in der Woche – angeboten. Eine Übersicht für den Bezirk Perg.

BEZIRK PERG. Wer bäuerliche Produkte sucht, wird hier fündig: Auf den Märkten in der Region, die regelmäßig stattfinden. Konsumenten können regionale Spezialitäten und Schmankerl einkaufen. Es besteht die Möglichkeit, mit den Produzenten direkt ins Gespräch zu kommen. Durch den Plausch wird der Markt auch zum gemütlichen Treff.

Beim Bauernmarkt Perg-Aisthofen. Das Bild wurde vor Corona-Ausbruch 2020 aufgenommen.

Bauernmarkt Perg-Aisthofen

Seit mehr als 30 Jahren bieten die Standler aus der Umgebung ihre Spezialitäten aus eigener Produktion an. Speck, Nudeln, Gebäck, Gemüse, Eier und mehr wandern von den Verkaufstischen in die Einkaufskörbe der Kunden. 1997 übersiedelte man vom Freien in die damalige Versteigerungshalle. Rund 20 landwirtschaftliche Betriebe sind vertreten. Zur Abwechslung gibt es immer wieder Schwerpunkte und Verkostungen.

Termin: Der Bauernmarkt findet ganzjährig jeden Samstag von 7.30 bis 11 Uhr in der Markthalle statt (außer der Samstag fällt auf einen Feiertag)

Ort: Markthalle, Aisthofen 61, 4320 Perg

https://bauernmarkt-aisthofen.at

https://www.facebook.com/search/top?q=bauernmarkt%20perg-aisthofen



Im Marktstadl Baumgartenberg findet jeden Samstag ein Bauernmarkt statt.

Bauernmarkt im Marktstadl Baumgartenberg

Ein großes Angebot an frischen und regionalen Lebensmitteln wird bei diesem Markt von den Standlern geboten: Bäuerliche Mehlspeisen, Putenfleisch, Milchprodukte, Bauernbrot, Speck, Eier, Eierteigwaren, Gemüse, Äpfel, Dinkel, biologische Erdäpfel, Honig, Apfelsaft, Most und vieles mehr je nach Saison.

Termin: Jeden Samstag von 8.30 bis 11 Uhr

Ort: Marktstadl, Baumgartenberg 105, 4342 Baumgartenberg



https://www.facebook.com/Bauernmarktbgb



Wochenmarkt am Perger Hauptplatz.

Perger Wochenmarkt

Der Perger Wochenmarkt lädt seit 2008 jeden Freitag zum Besuch. Mehrere Marktbeschicker bieten ihre Spezialitäten an: Brot, Mehlspeisen, Speck, Fleisch, Wurst, Fisch, Aufstriche, Eier, Marmelade, Honig, Schnäpse, Wein, Most, Steckerlfisch und mehr werden geboten. Marktbetrieb ist von März bis Dezember. Am 4. März 2022 gibt es wieder regionale Spezialitäten. Grillhendel gibt es ganzjährig, Steckerlfisch ab 25. März.

Termin: Jeden Freitag von 12 bis 17 Uhr, von März bis Dezember

Ort: Perger Hauptplatz



https://www.stadtmarketing-perg.at/wochenmarkt/



Beim Genussmarkt in St. Georgen an der Gusen. Hinweis: Es handelt sich um ein Archivbild.

Foto: Gemeinde St. Georgen/Gusen

Genussmarkt in St. Georgen an der Gusen

Alle zwei Wochen am Freitag-Nachmittag kommen Direktvermarkter und bieten ihre Waren an. Regionale und saisonale Spitzenprodukte – etwa Fleisch, Brot, Krapfen, Mehlspeisen, Obst, Gemüse, Käse, Honig, Marmeladen, Eier, Teigwaren – warten auf die Besucher. Gleichzeitig wird der Marktplatz zum lebendigen Kommunikationsplatz.

Termine 2022: 18. Februar, 4. März, 18. März, 1. April, 15. April, 29. April, 13. Mai, 27. Mai, 10. Juni, 24. Juni, 08. Juli, 22. Juli, Sommerpause, 02. September, 16. September, 30. September, 14. Oktober, 28. Oktober, 11. November, 25. November, 09. Dezember, 23. Dezember – jeweils 15 bis 18 Uhr

Ort: Am Marktplatz St. Georgen an der Gusen und im ehemaligen Billa-Gebäude

Informationen auf der Gemeinde-Homepage



Die Initiatoren des Regionalmarkts in Münzbach, der die Nahversorgung belebt: Gerald Loisl (links) und Simon Leimhofer.

Foto: Forum Münzbach

Regionalmarkt "beim Loisl" in Münzbach



Das Forum Münzbach startete im November 2020 mit einem regionalen Wochenmarkt im ehemaligen Kaufhaus Loisl im Ortskern durch. Rund 20 Anbieter sind aktuell mit an Bord. Die Direktvermarkter stehen selbst am Verkaufsstand und geben Auskunft über ihre Erzeugnisse.

Angeboten werden unter anderem Öle, Milchprodukte, Käse, Fleisch, Wurst, Gemüse, Gewürze, Kräuter, Tee, Brot, Fisch, Eier, Nudeln. Nach der Winterpause geht es ab 25. Februar wieder los.

Termin: Jeden Freitag von 14 bis 18 Uhr (ab 25. Februar 2022)

Ort: Ehemaliges Kaufhaus Loisl, Markt 7, 4323 Münzbach

https://www.forum-muenzbach.at/regionalmarkt-münzbach

Karin Leonhartsberger (Goldhauben- und Kopftuchgruppe), Markt-Organisatorin Sandra Schwaiger und Bürgermeister Rainer Barth.

Foto: Stadtamt Grein

Greiner Stadtmarkt

Mit Samstag, 23. April, belebt der Greiner Stadtmarkt die Innenstadt. Organisiert wird dieser von Biobäuerin Sandra Schwaiger aus Saxen in Zusammenarbeit und im Auftrag der ARGE 20er Hof. Direktvermarkter bieten Eier, Nudelprodukte, Bauernbrot, Fische, Mangalitza-Frischfleisch und Speck, Dinkel, Feingemüse, Aufstriche und Joghurt, Kürbiskernöl sowie saisonale Köstlichkeiten und Kunsthandwerk. Durch Sitzgelegenheiten sowie eine Kinderspielecke soll der Markt auch zum kommunikativen Treff werden. Ecksäulen sind die Angebote von Michaelas Stadtladen und vom Bioladen.

Termin: Jeden zweiten Samstag von 8 bis 12 Uhr

Ort: Hauptstraße von 20erHof bis zu Michaelas Stadtladen

Bericht über den neuen Greiner Stadtmarkt (April 2022)

https://www.facebook.com/ARGE20erhof