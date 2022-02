Bäuerliche Nebentätigkeiten sind oftmals wichtiges Einkommensstandbein – bei Anna und Hermann Leonhartsberger, Hofname Fuchs, ist es die Zimmervermietung

WALDHAUSEN IM STRUDENGAU. Für etliche Landwirte stellen bäuerliche Nebentätigkeiten - neben der Erzeugung landwirtschaftlicher Urprodukte, wie Getreide, Fleisch, Milch und mehr - eine zusätzliche Einkommensquelle dar. So ist es auch bei Anna und Hermann Leonhartsberger aus Waldhausen. Sie können mit der Nebentätigkeit „Urlaub am Bauernhof“ ihren Milchvieh- und Rinderbetrieb mit 13 Hektar landwirtschaftlich und neun Hektar forstwirtschaftlich genutzter Fläche im Vollerwerb führen. Der "Kinder- und Babybauernhof" bietet mit zehn Zimmern für Familien Privatzimmervermietung an. Die Gäste kommen überwiegend aus Österreich, aber auch aus Deutschland und schätzen die selbstgemachten Speisen und das Angebot für den Nachwuchs. Das Mitleben auf dem Bauernhof gehört genauso dazu wie die regelmäßigen Grillabende, Traktorausfahrten, Kartenspiele und Tischtennis. Besonders beliebt ist der Besuch der örtlichen Imkerei Aigner.

Gästebeherbergung seit fast fünf Jahrzehnten

„Begonnen hat die Gästebeherbergung in Waldhausen mit der Errichtung des Badessees im Jahr 1973“, sagt Waldhausens Bürgermeister Franz Gassner. „Da gibt es nächstes Jahr das 50-Jahr Jubiläum zu feiern“. Am Bauernhof Fuchs, so der Hofname bei der Familie Leonhartsberger, wird seit Errichtung des Badesees Zimmervermietung angeboten. „Es gibt Familien, die bereits seit Anfang zu uns kommen. Ein besonderes Erlebnis war die Gästeehrung für 40 Jahre Urlaub, bei der mehrere Generationen einer Familie bei uns anwesend waren“, erinnert sich Anna Leonhartsberger. „Die Urlaube werden eher kürzer, etwa übers Wochenende und auch kurzfristig gebucht, dafür kommen machen Gäste mehrmals pro Jahr, um sich bei uns zu erholen“, stellt Hermann Leonhartsberger fest.

Trend zu bäuerlichen Nebentätigkeiten erkennbar

Waldhausens Ortsbäuerin Ingrid Kaiselgruber und Ortsbauernobmann David Rosenmayer sehen einen klaren Trend zu mehr bäuerlichen Nebentätigkeiten und Erwerbskombinationen. „Die Möglichkeiten zur Leistung bäuerlicher Nebentätigkeiten als zweites Einkommensstandbein ist eine wesentliche Errungenschaft der Agrarpolitik für unsere bäuerlichen Familienbetriebe“, sagt Bauernbund-Bezirksobfrau Rosemarie Ferstl. Der Bogen spannt sich vom Winterdienst, der Verarbeitung betriebseigener Urprodukte, dem Betreiben einer Mostbuschenschank, der Privatzimmervermietung – eben "Urlaub am Bauernhof" – bis hin zur Nachbarschaftshilfe.

Infos für Bauern bei SVS und der Kammer

Die bäuerlichen Nebentätigkeiten unterliegen der Pflichtversicherung nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz und sind daher beitragspflichtig. Ein landwirtschaftlicher Betrieb untersteht aber nicht der Gewerbeordnung und auch die Nebentätigkeiten fallen nicht in diese, solange eine Unterordnung gegeben ist. Weitere Informationen gibt es auf der Website der SVS unter Beitragsgrundlage – bäuerliche Nebentätigkeiten (svs.at). Wer eine bäuerliche Nebentätigkeit anbieten will, kann sich zur Beratung an die zuständige Bauernkammer wenden (Kontakt).

