Marcel und Josef Weiß aus Perg maturierten heuer beide an der HTL Paul-Hahn-Straße in Linz.

PERG, LINZ. Dass Vater und Sohn an der gleichen Schule maturiert haben, kommt öfters vor. Dass sie dies aber zur gleichen Zeit machen, ist eine besondere Seltenheit: Josef Weiß (39) und Sohn Marcel (19) aus Perg schafften das Bravourstück an der HTL Paul-Hahn-Straße. Das Interesse von Josef Weiß, die Matura nachzuholen, hat Sohn Marcel geweckt. Er besuchte zum Zeitpunkt der Anmeldung des Vaters für die Maschinenbau-Abendschule bereits die erste Klasse Mechatronik in der Tagesschul-Form. Für Josef Weiß war das die Motivation, nach 20 Jahren wieder die Schulbank zu drücken.

Unterstützung durch Familie und Arbeitgeber

Die vier Jahre täglichen Abendunterrichts an der HTL waren sehr herausfordernd. Besonders betont er daher die Unterstützung von seiner Familie, insbesondere von Frau Andrea. Auch sein Arbeitgeber, die Perger Firma Habau, hat ihn während der berufsbegleitenden Ausbildung stets unterstützt.

Ausbildung als große Bereicherung

Beruflich und persönlich sei die Ausbildung eine große Bereicherung. "Die Tatsache, dass ich selbst in den Schulalltag zurückversetzt wurde, hat mir auch eine neue Sichtweise auf den täglichen Schulalltag unserer Kinder gezeigt. Marcel und ich fanden trotz unterschiedlicher Schulzeiten hin und wieder auch die Gelegenheit, gemeinsam zu lernen. Marcel fand es immer ganz lässig, dass sein Vater dieselbe Schule besucht und genauso in den Schulalltag eingebunden war." Nun sagen die beiden frischgebackenen Maturanten: "Wir freuen uns mit- und füreinander die Matura geschafft zu haben und wir werden immer mit Freude auf die gemeinsame Schulzeit zurückblicken."