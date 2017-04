28.04.2017, 13:19 Uhr

29.IVV Fit Rad-Wandertag Au/Donau am 28.Mai 2017

Au an der Donau: Au an der Donau | Die Wanderfreunde Au/Donau-Naarn veranstalten am Sonntag 28.Mai ihren

29.IVV Fit Rad-Wandertag in Au/Donau.

Start u. Ziel ist das GH Susanne (ASKÖ Sportheim Au/Donau)

Für die Wanderbegeisterten Besucherinnen gibt es eine ca. 9 km und ca 17 km Strecke zu durchwandern. Für die Radfahrerinnen gibt eine Strecke von ca. 29 km quer durch das Gemeindegebiet von Naarn. An Labestellen beim Heimathaus(Oberwagram) und Margit Schweiger(Straß) gibt es was für den kleinen Hunger u. Durst.

Im Start u. Zielgelände gibt es Grillhenderl.

Startzeiten sind Sonntag 06.00 Uhr bis 11.00 Uhr, Zielschluss ist 15.00 Uhr

Die Wanderfreunde Au/Donau-Naarn freuen sich auf zahlreiche Teilnahme.

