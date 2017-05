Absolventenkonzerte und Musical in der Musikmittelschule Saxen

Saxen: Neue Musikmittelschule |

SAXEN. 2017 feiert die Musikmittelschule Saxen ihr 20jähriges Bestehen und kann dabei auf unzählige Aktivitäten zurückblicken. Knapp 400 Schüler haben den Musikzweig absolviert, viele von ihnen sind heute erfolgreiche Musiker. Die Musikmittelschule möchte mit zwei Absolventenkonzerten den ehemaligen Schülern eine Bühne bieten, auf der sie ihre Musik präsentieren. Am Freitag, 2. Juni, findet deshalb um 20 Uhr im Turnsaal der Musikmittelschule das Konzert „Rock und Pop“ statt. Für einen Auftritt konnten unter anderem „Herta bläst“, „Inside out“, und „Holzkopf“ gewonnen werde. Am Freitag, 9. Juni, folgt das Konzert „Klassik und Sakral“ um 20 Uhr in der Pfarrkirche Saxen. Maria Grillenberger, Marion Kaindl, Renate Heszle, Bernadette & Johannes Pilshofer, Michael Gruber, Christina Baumfried, Lukas und Sebastion Lehner haben ihr Kommen zugesagt. Den Abschluss bildet das Musical „Klassentreffen – Eine Reise in die Vergangenheit“ am 28., 29. und 30 Juni.