MAUTHAUSEN. Am Samstag, 13. Mai, lädt der Kulturkreis Mauthausen um 20 Uhr zu "Alles Wagner" auf Schloss Pragstein. David Wagner wird bei seinem ersten Solo-Programm eigene Lieder und Texte vortragen. Karten gibt es Vorverkauf um 12 Euro im Cafe am Kai oder unter kulturkreis.mauthausen@gmail.com . An der Abendkasse werden die Karten 14 Euro kosten.