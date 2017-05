Bewegt im Glauben

In der heurigen Sonderausstellung stellt der Kulturverein Windhaag-Altenburg die vielfältige Pfarrgeschichte in den Mittelpunkt. Und für die Gläubigen waren es tatsächlich bewegte Zeiten. „Vor knapp 500 Jahren war auch die Pfarre Altenburg protestantisch“, erklärt Ausstellungskurator Martin Luger. „Wir möchten gerade heuer im Reformationsjahr diesen Teil unserer Geschichte besonders beleuchten, aber auch Fragen zu Gegenwart und Zukunft der Kirche stellen.“ Am kommenden Wochenende wird die Ausstellung endlich eröffnet. Am Samstag, 20. Mai findet um 19:30 Uhr eine Maiandacht in der Kirche Altenburg statt. Im Anschluss kann man die Sonderausstellung gleich besichtigen. Am Sonntag, 21. Mai ist dann anlässlich des Internationalen Museumstages ebenfalls freier Eintritt im Museum. Obmann Ignaz Knoll dankt dem Team der Sonderausstellung: „Nach der vielen ehrenamtlichen Arbeit freuen wir uns nun auf viele Besucher.“



Foto: Rund 40 Kleindenkmäler – wie hier eine Felsnische für den hl. Eustachius – wurden für die Ausstellung erfasst.

Quelle: Werner Moser