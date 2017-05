Bezirksmostkost und Rückblick 70 Jahre Landwirtschaftsschule Katsdorf

AT

, 4223 Katsdorf AT

Landwirtschaftsschule , 4223 Katsdorf AT

KATSDORF. Die Landjugend Ried-Katsdorf und der Absolventenverband der Landwirtschaftsschule Katsdorf laden am Sonntag, 21. Mai, zur „Bezirksmostkost und Rückblick 70 Jahre Landwirtschaftsschule“ in die Landwirtschaftsschule Katsdorf.

Den Auftakt der Veranstaltung bilden die Festmesse und die anschließende Eröffnung der Fotoausstellung „70 Jahre Landwirtschaftsschule“ um 9 Uhr, zu der alle Interessierten und besonders die vielen Absolvent/inn/en herzlich eingeladen sind. Da die Schule im Herbst in das Agrarbildungszentrum Hagenberg verlegt wird, ist es eine gute Möglichkeit, die beliebte Ausbildungsstätte noch einmal zu besuchen.

Die Gäste werden nicht nur mit der Prämierung und Verkostung der Moste unterhalten, sondern auch mit Spezialitäten aus der Region verwöhnt. Für die musikalische Umrahmung sorgt neben der Musikkapelle Katsdorf auch die Gruppe Press-House-Brass.

Um 13 Uhr findet die Prämierung der eingereichten Moste aus dem Bezirk Perg statt. Weitere Highlights der Veranstaltung bieten die Fotoausstellung über die Geschichte der Schule, der Auftritt der Guad-Drauf-Plattler aus Sierning, eine Mostbar im Schulhof und vieles mehr. Die Unterhaltung der kleinen Gäste kommt bei einer Kinderbetreuung mit Hüpfburg nicht zu kurz. Kulinarisch werden die Besucher schon zum Mittagessen mit köstlicher Hausmannskost, deftigen Broten sowie mit Mehlspeisen verwöhnt.