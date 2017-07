"Die Grünen" laden zum Open-Air-Kino

AT

LUFTENBERG. Zum dritten Mal lädt die grüne Gemeindegruppe aus Luftenberg am Freitag, 28. Juli, zum Open-Air-Kino. Den Start macht der Film "Pippi außer Rand und Band" um 16 Uhr. Dieser wird allerdings noch im Sitzungssaal des Gemeindeamtes gezeigt. Um 20 Uhr geht es dann an die frische Luft. Am Marktplatz präsentieren "Die Grünen" "Honig im Kopf". Sesseln sind selbst mitzubringen. Für Knabbereien und Getränke ist gesorgt. Bei Schlechtwetter findet auch diese Vorstellung im Sitzungssaal statt. Der Eintritt für das 3. Open-Air-Kino ist frei.