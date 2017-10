Familienwanderung am Nationalfeiertag

Mauthausen: Mauthausen |

MAUTHAUSEN. Am Nationalfeiertag Donnerstag, 26. Oktober, laden der Tourismusverband und der Alpenverein Mauthausen zu einer Fit, mach mit – Familienwanderung. Der Start erfolgt um 9.30 Uhr am Eurospar-Parkplatz in Mauthausen. Unter anderem werden die Wanderer eine Most- und Schnapsverkostung und eine Besichtigung des Lagerfriedhofes erleben. Ziel ist der Gasthof Maly, bei dem es gratis Würstel gibt. Die Teilnahme an der rund neun Kilometer langen Wanderung ist kostenlos. Stattfinden wird diese jedoch nur bei Schönwetter. Anmeldungen unter 0676/68 03 063.