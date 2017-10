Famos Perg lädt zum Vortrag über Erziehung

PERG. Alle Eltern haben beste Vorsätze, wie sie ihre Kinder erziehen möchten. Obwohl wir es oft anders im Sinn haben, reagieren wir in Konfliktsituationen mit Befehlen, Drohungen, Erpressung und Bestrafung. Fast immer spüren wir dann, dass es so nicht stimmt. Welche Alternativen und Möglichkeiten Eltern noch haben, zeigt Referentin Monika Sturmair am Donnerstag, 19. Oktober, im Famos Perg auf. Dauern wird der Vortrag "Erziehen ohne Strafe – Eine Utopie?" von 19 bis 22 Uhr und kostet vier Euro. Eine Anmeldung unter 07262/57 609 oder famos.perg@shvpe.at ist unbedingt erforderlich.