„Gemeindegrenze erforscht“ - „5. Etappe der Pabneukirchner Grenzwanderung“

28.04.2017, 12:43 Uhr

Ausgehend vom „Brunhofer“ am „Ridl“ führte die Route hinunter ins Forstbachtal zum ältesten E-Werk der Region (96 Jahre), entlang der Gemeindegrenze zu Bad Kreuzen zum südlichsten und tiefstgelegenen Punkt der Gemeinde, wo beim „Wirt im Stillen Tal“, Fraundorfer, Rast eingelegt wurde. Dann wanderte man an der Grenze zu den „St. Thominger“-Nachbarn am Lauf des Senftmühlbach entlang, an Resten verfallener ehemaliger „Kleinhäusln“ und unbekanntem Marterl vorbei, wieder hoch zum Ausgangspunkt.Ein weiteres erfolgreiches Stück Heimatgeschichte unter der Patronanz der Aktion „Gesunde Gemeinde“. Die nächste Wanderung folgt am Sonntag, 15. Oktober!