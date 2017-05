Gesunde Gemeinde stärkt den Kopf

, Sankt Georgen an der Gusen AT

ST. GEORGEN/GUSEN. Am Dienstag, 16. Mai, lädt die Gesunde Gemeinde St. Georgen an der Gusen zu dem Impulsvortrag von Mentaltrainer Markus Hörndler "Stark im Kopf, stark im Leben. Erfolg durch mentale Stärke". Ihre Gedanken begleiten und lenken Sie in jeder Sekunde. In diesem Vortrag erwerben Sie die Fähigkeit wie Sie Leistung, Erfolg, Einstellung, Wohlbefinden und Gesundheit positiv beeinflussen. Sowohl im Beruf auch als im Alltag ist jeder Mensch starken Belastungen ausgesetzt. Trainieren Sie die Geheimnisse von Spitzenleistungen und die Schlüsselquellen für Ihre innere Stärke. Beginn ist um 18.30 Uhr im Gemeindesaal. Der Eintritt ist frei.