GEWINNSPIEL: Erotisches Muttertags-Fotoshooting um 280 Euro gewinnen

14.05.2017, 10:27 Uhr

Ernecker Photography stellt ein Muttertags Boudoir-Shooting zur Verfügung. Einfach Frage beantworten und mit etwas Glück gewinnen.

ARBING. Am 14. Mai ist Muttertag. Zu diesem Anlass gibt es ein ganz besonderes Geschenk von Ernecker Photography zu gewinnen: Das Arbinger Fotografenpaar Claudia und Karl Ernecker stellt ein Muttertags Boudoir-Shooting im Wert von 280 Euro zur Verfügung.Was ist ein Boudoir? Es handelt sich dabei um ein spezielles Genre der erotischen Fotografie, das wirklich jede Frau einmal gemacht haben sollte. Dabei geht es nur um die Frau und ihre Reize, meist in Dessous oder nur leicht bekleidet. Es ist aber meist kein Akt, sondern nur angedeutete Nacktheit. So entstehen stilvoll verträumte Bilder. Ein Boudoir bezeichnete ursprünglich das Ankleidezimmer der Frau.

Die Fotografen

Kontakt

GEWINNSPIEL

Ernecker Photography – das sind Claudia und Karl Ernecker aus Arbing. Claudia Ernecker fotografiert Hochzeiten, Schwangerschaften, Baby, Kinder, klassische Portraits (auch Business) und sinnliches Boudouir. Karl Ernecker bedient Firmenkunden mit hochwertigen Bildern (Produktfotografie, Werbung), ist aber auch Spezialist für Kugelpanoramen und Panoramatouren.Claudia & Karl ErneckerRosental 10, 4341 ArbingOberösterreich, Austria0664 / 590 4 580info@erneckerphotography.atIhr könnt ab dem Muttertag (14. Mai) zwei Wochen lang mitspielen. Einfach Frage beantworten und mit etwas Glück gewinnen.