Grein: Comeback der „Sitzgelegenheiten“

04.05.2017, 11:48 Uhr

Frisch gestrichenen und renoviert wurden die besonderen Stühle des Kunstrprojektes „Sitzgelegenheiten“ von der Außengruppe der Werkstätte Grein erneut an der Donaulände in Grein installiert. Aufgrund der tollen Resonanz von Einwohnern und Touristen gibt es für die Aufmerksamkeit erregenden Stühle eine Wiederholung.

Sitzgelegenheiten sollen sesshaft werden

An den Sitzgelegenheiten kann man den Grad der tatsächlich realisierten Barrierefreiheit ablesen: Nur etwa ein Drittel der aufgestellten Stühle werden ihrem Zweck, einen Ort zum Ausruhen und Entspannen zu bieten, gerecht. Die verbleibenden zwei Drittel sind nur bedingt beziehungsweise sogar schlecht zum Sitzen geeignet. Dies spiegelt die Realität wider: nur wenige Gebäude und Einrichtungen wie Toiletten, Wirtshäuser oder Kirchen sind auch tatsächlich barrierefrei. Alle anderen behindern im Alltag die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung an der Gesellschaft.Viele der Sessel stehen in einer direkten Verbindung zu den Arbeiten, die Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in der Werkstätte durchführen. Von Wolle über Ton und Holz bis hin zu Schaufel und Rasenmäher, Werkzeuge der Außengruppe der Werkstätte Grein, wurden zahlreiche Utensilien mit viel Symbolkraft in die Stühle eingearbeitet.Wer Gefallen an den aussagekräftigen Kunstwerken gefunden hat, kann diese nach dem Sommer, wenn die Stühle wieder abgebaut werden, samt Aufstellvorrichtung erwerben. Der Erlös geht an die Lebenshilfe-Werkstätte Grein, die damit wieder neue Kunstprojekte umsetzen will.