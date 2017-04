Großdöllnerhof widmet sich den wilden Bienen

26.04.2017, 09:54 Uhr

Können Wildbienen stechen oder sogar Honig produzieren? Und warum sind Hummeln die effizienteren Bestäuber? Diese und viele andere Fragen rund um Wildbienen und Hummeln werden heuer am Großdöllnerhof beantwortet. Außerdem wird der große Nutzen einer strukturreichen Landschaft für Wildbienen und Hummeln präsentiert. Aber auch die Bedrohung der unzähligen verschiedenen Arten und was jeder Einzelne im eigenen Garten für Bienen und Hummeln tun kann, wird in dieser Ausstellung gezeigt.

Eröffnung am 30. April

Vorankündigung

Im Rahmen der Ausstellungseröffnung stehen nicht nur kostenlose Führungen um 14 und 15 Uhr auf dem Programm. Kinder können bei einer Bastelstation ihr erstes kleines Insektenhotel bauen. Und besondere Schmankerl von den Naturparkbäuerinnen warten auf alle hungrigen Besucher.Öffnungszeiten: Samstag, Sonn- und Feiertage von 13-18 Uhr. Juli und August nur Sonn- und FeiertageAm Sonntag, 16. Juli 2017 (Ersatz: 23.7.) findet am Großdöllnerhof ein großes Familienfest „Abenteuer Naturpark“ statt. An diesem Tag werden Eltern und Kinder in die Welt alter Spiele, seltener Naturschätze und besonderer Handwerkstechniken entführt. Und dafür bietet sich das Areal rund um den Großdöllnerhof als besonderer Natur-Spielplatz ganz besonders an. Beginn ist um 11 Uhr. Die Naturparkbauern sorgen für regionale Schmankerl und für eine Rast auf der Wiese können Decken ausgeborgt werden.